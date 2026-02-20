لاعبة منتخب مصر تعلن نسبها إلى النبي محمد

أعلنت سارة عصام، لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادي هال سيتي الإنجليزي، انضمامه إلى نقابة الأشراف، ووصول نسبها إلى النبي محمد.

ونشرت سارة عصام، صورة من الكارنية الخاص بها لانتسابها إلى نقابة الأشراف، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "بسم الله ما شاء الله، تشرفت بالحصول على كارنية وشهادة الأشراف".

وأضافت: الانتساب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعمة وشرف وفضل عظيم، اللهم اجعلنا أهلًا لهذا الشرف، وأن نكون دائمًا قدوة حسنة بأخلاقنا وأفعالنا، ونعكس القيم التي تربينا عليها داخل مصر وخارجها".

