الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

لاعبة منتخب مصر تعلن نسبها إلى النبي محمد

كتب : هند عواد

02:11 م 20/02/2026
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر تعلن نسبها إلى النبي محمد (2)
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر تعلن نسبها إلى النبي محمد (1)
    سارة عصام
    سارة عصام لاعبة منتخب مصر ونادي هاليفاكس الإنجليزي (6)
    سارة عصام ضد ريال مدريد (3)
    سارة عصام ضد ريال مدريد (2)
    سارة عصام ضد ريال مدريد (5)
    سارة عصام ضد ريال مدريد (4)
    سارة عصام ضد ريال مدريد (1)

أعلنت سارة عصام، لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادي هال سيتي الإنجليزي، انضمامه إلى نقابة الأشراف، ووصول نسبها إلى النبي محمد.

ونشرت سارة عصام، صورة من الكارنية الخاص بها لانتسابها إلى نقابة الأشراف، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "بسم الله ما شاء الله، تشرفت بالحصول على كارنية وشهادة الأشراف".

وأضافت: الانتساب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعمة وشرف وفضل عظيم، اللهم اجعلنا أهلًا لهذا الشرف، وأن نكون دائمًا قدوة حسنة بأخلاقنا وأفعالنا، ونعكس القيم التي تربينا عليها داخل مصر وخارجها".

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سارة عصام نقابة الأشراف منتخب مصر

غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
أخبار وتقارير

غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
اجتماع موسع لرئيس الطائفة الإنجيلية مع قساوس القاهرة وزوجاتهم.. ما السبب؟
أخبار مصر

اجتماع موسع لرئيس الطائفة الإنجيلية مع قساوس القاهرة وزوجاتهم.. ما السبب؟
بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني
أخبار وتقارير

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات