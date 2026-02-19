مباريات الأمس
ماذا ينتظر منتخب مصر للسيدات مع مدربه الجديد؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 19/02/2026
    نور عبد الواحد ومنار السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    نور عبد الواحد السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    جوي عماد وإيمان حسن من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (3)
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (2)
    جوي عماد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (4)
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (1)
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (5)
    منتخب مصر للسيدات
    منتخب مصر الأول للسيدات
    أميرة تريكة من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات

ينتظر محمد كمال مدرب سيدات البنك الأهلي تحديا جديدة رفقة منتخب مصر، بخوض كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد شهر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد كمال، مدربا لمنتخب مصر للسيدات، لقيادة الفريق في كأس الأمم الأفريقية 2026.

مواجهة حامل اللقب

يواجه محمد كمال تحديا كبيرا بمواجهة منتخب نيجيريا، الأكثر تتويجا بكأس الأمم، إذ أسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة التي تضم كل من، نيجيريا، زامبيا، مالاوي.

وتضم بطولة كأس الأمم الأفريقية كل من، منتخب المغرب، (البلد المضيف)، منتخب الجزائر، منتخب بوركينافاسو، منتخب الكاميرون، منتخب الرأس الأخضر، منتخب كوت ديفوار، منتخب مصر، منتخب غانا، منتخب كينيا، منتخب مالاوي، منتخب مالي، منتخب نيجيريا، منتخب السنغال، منتخب جنوب إفريقيا، منتخب تنزانيا ومنتخب زامبيا.

موعد كأس الأمم الأفريقية 2026

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، في المغرب خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

