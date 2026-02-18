مباريات الأمس
البنك الأهلي يحسم موقفه من تولي مدربه تدريب منتخب مصر للسيدات

كتب : هند عواد

03:00 م 18/02/2026 تعديل في 11:55 م
أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، باستعارة مدرب فريق السيدات، في مارس المقبل.

وقال النادي في بيان رسمي: "وافق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استعارة الكابتن محمد كمال المدير الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي لتولي قيادة منتخب مصر للسيدات خلال فترة الإعداد والمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للسيدات والمقرر إقامتها في مارس المقبل".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد كمال مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم النسائية، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويستعد منتخب مصر للسيدات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2026، في المغرب، وتضم مجموعته كل من، نيجيريا، زامبيا ومالاوي.

محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات مدرب البنك الأهلي

