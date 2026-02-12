مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

4 0
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

2 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

منتخب الشابات يختتم استعداداته لمواجهة بنين في تصفيات المونديال

كتب : نهي خورشيد

09:39 م 12/02/2026 تعديل في 09:49 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (4)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (3)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات
  • عرض 10 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للشابات (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً تدريباته الأخيرة على ملعب كينجي بالعاصمة التوجولية لومي، استعداداً لمواجهة منتخب بنين غدًا في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وشهد المران الرئيسي الذي أقيم اليوم حضور أحمد محمد عيد سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو إلى جانب المستشارة ريهام سمير الفقي نائبة السفير، إذ حرصا على مساندة اللاعبات ودعمهن معنوياً قبل اللقاء المرتقب.

وقبل انطلاق التدريب، شاركت أميرة يوسف المدير الفني للمنتخب واللاعبة جوانا جورج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وأكدت يوسف على جاهزية الفريق لخوض مواجهة الغد، مشددة على إصرار اللاعبات على تحقيق الفوز وتعويض ما فات والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للدور التالي من التصفيات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشابات كأس العالم للشابات منتخب بنين مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح التاريخي
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح التاريخي
مجدي الجلاد يسأل ضياء داود عن إنفاقه الانتخابي: "صرفت كام؟"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود عن إنفاقه الانتخابي: "صرفت كام؟"
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة