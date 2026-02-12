منتخب الشابات يختتم استعداداته لمواجهة بنين في تصفيات المونديال

منتخب مصر للشابات يخسر من بنين في تصفيات كأس العالم

ماذا يحتاج منتخب مصر للشابات للتأهل إلى كأس العالم؟

الاختبار الأول أمام فريقها السابق.. عبير ساسي تنتقل إلى الشمس السعودي

أنهى منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً تدريباته الأخيرة على ملعب كينجي بالعاصمة التوجولية لومي، استعداداً لمواجهة منتخب بنين غدًا في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وشهد المران الرئيسي الذي أقيم اليوم حضور أحمد محمد عيد سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو إلى جانب المستشارة ريهام سمير الفقي نائبة السفير، إذ حرصا على مساندة اللاعبات ودعمهن معنوياً قبل اللقاء المرتقب.

وقبل انطلاق التدريب، شاركت أميرة يوسف المدير الفني للمنتخب واللاعبة جوانا جورج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وأكدت يوسف على جاهزية الفريق لخوض مواجهة الغد، مشددة على إصرار اللاعبات على تحقيق الفوز وتعويض ما فات والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للدور التالي من التصفيات.