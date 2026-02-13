اشتكت أميرة يوسف، مدربة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، من التلاعب بالأعمار في أفريقيا، قبل مواجهة بنين المرتقبة.

ويحل منتخب مصر للشابات ضيفا على بنين، عصر اليوم في لومي عاصمة توجو، في إطار منافسات إياب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وخسر منتخب مصر للشابات مباراة الذهاب بهدف نظيف، ويحتاج للفوز بأكثر من هدف لحسم التأهل إلى الجولة الرابعة والأخيرة من التصفيات.

وقالت أميرة يوسف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: " كرة القدم في أفريقيا، خصوصًا في فئات الشابات والناشئات، أصبحت أصعب من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب التطور البدني الكبير، لكن أيضًا بسبب التحديات المعروفة المتعلقة بالتلاعب في الأعمار، والتي تؤثر على عدالة المنافسة".

وأضاف: "ومن منطلق الحرص على تطوير كرة القدم النسائية الأفريقية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فإنني أطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتطبيق قياس العظام في تصفيات المنتخبات النسائية للفئات العمرية، لضمان العدالة وحماية اللاعبات والحفاظ على نزاهة المنافسات".