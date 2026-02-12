منتخب الشابات بزيه التقليدي أمام بنين غداً

منتخب مصر للشابات يخسر من بنين في تصفيات كأس العالم

ماذا يحتاج منتخب مصر للشابات للتأهل إلى كأس العالم؟

الاختبار الأول أمام فريقها السابق.. عبير ساسي تنتقل إلى الشمس السعودي

كشف الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً أمام منتخب بنين، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات، عن تفاصيل الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقان اللقاء المرتقب.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد التوجولي لكرة القدم، تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر مع الشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما سيظهر منتخب بنين بالزي الأصفر الكامل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت توجو، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.