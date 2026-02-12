مباريات الأمس
منتخب الشابات بزيه التقليدي أمام بنين غداً

كتب : نهي خورشيد

08:41 م 12/02/2026
    منتخب مصر للشابات (4)
    منتخب مصر للشابات (3)
    منتخب مصر للشابات (6)
    منتخب مصر للشابات (5)
    منتخب مصر للشابات
    منتخب مصر للشابات (1)
    منتخب مصر للشابات (3)
    منتخب مصر للشابات (2)

كشف الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً أمام منتخب بنين، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات، عن تفاصيل الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقان اللقاء المرتقب.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد التوجولي لكرة القدم، تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر مع الشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما سيظهر منتخب بنين بالزي الأصفر الكامل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت توجو، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشابات كأس العالم للشابات مصر وبنين الاتحاد التوجولي لكرة القدم

