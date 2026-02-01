إعلان

الطقس اليوم.. أجواء دافئة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب : محمد نصار

10:39 ص 01/02/2026

الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما تسود أجواء دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

