الطقس اليوم.. أجواء دافئة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما تسود أجواء دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة.

