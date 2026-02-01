إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:30 ص 01/02/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار البيض



كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.76 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.9 جنيه، بتراجع 1.72 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض سعر كرتونة البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
رياضة محلية

مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من "دليل العلاج على نفقة الدولة"
أخبار مصر

وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من "دليل العلاج على نفقة الدولة"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم
"أنت اتهبلت؟".. حكاية خناقة فوق "دكة التلاوة" في عزاء بالقليوبية
أخبار المحافظات

"أنت اتهبلت؟".. حكاية خناقة فوق "دكة التلاوة" في عزاء بالقليوبية
جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم
اقتصاد

جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة