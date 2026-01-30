مباريات الأمس
"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

كتب : هند عواد

09:30 ص 30/01/2026
    عبير ساسي (2)[1]
    عبير ساسي (2)
    عبير ساسي (1)[1]
    عبير ساسي (3)
    عبير ساسي لاعبة خيبر وفرجاني ساسي
    عبير ساسي (1)

روت عبير ساسي، لاعبة سيدات خيبر السعودي، أسرار علاقتها بابن عمها فرجاني، نجم الزمالك السابق ولاعب الغرافة القطري ومنتخب تونس الحالي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "في تونس أحب الترجي ولم أشجع أي فريق آخر، لكن عندما انتقل فرجاني إلى الزمالك تغير الأمر، الزمالك مختلف؛ روح الجمهور وطريقة تشجيعهم لفرجاني جعلتنا عائلة كاملة نحب الزمالك، وحتى هذه اللحظة ما زلت أحبه، جماهيره في "حتة تانية"، وأتمنى عودته للزمالك واستكمال مسيرته هناك".

وأضافت: "في صغري أصبحت لاعبة كرة قدم بدلا من يد، بسبب عائلتي وفرجاني، علاقتنا جيدة جدا، وأتفاهم معه بشكل جيد، وهو شخص "فرفوش" جدا وأنا كذلك، فدائما بيننا نقطة تفاهم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبير ساسي خيبر السعودي فرجاني ساسي الزمالك

