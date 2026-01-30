روت عبير ساسي، لاعبة سيدات خيبر السعودي، أسرار علاقتها بابن عمها فرجاني، نجم الزمالك السابق ولاعب الغرافة القطري ومنتخب تونس الحالي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "في تونس أحب الترجي ولم أشجع أي فريق آخر، لكن عندما انتقل فرجاني إلى الزمالك تغير الأمر، الزمالك مختلف؛ روح الجمهور وطريقة تشجيعهم لفرجاني جعلتنا عائلة كاملة نحب الزمالك، وحتى هذه اللحظة ما زلت أحبه، جماهيره في "حتة تانية"، وأتمنى عودته للزمالك واستكمال مسيرته هناك".

وأضافت: "في صغري أصبحت لاعبة كرة قدم بدلا من يد، بسبب عائلتي وفرجاني، علاقتنا جيدة جدا، وأتفاهم معه بشكل جيد، وهو شخص "فرفوش" جدا وأنا كذلك، فدائما بيننا نقطة تفاهم".