مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

أول محجبة.. نجمة منتخب المغرب تدخل تاريخ كأس العالم

كتب : هند عواد

03:58 م 29/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نهيلة بنزيمة أول محجبة في كأس العالم (4)
  • عرض 5 صورة
    نهيلة بنزيمة أول محجبة في كأس العالم (1)
  • عرض 5 صورة
    نهيلة بنزيمة أول محجبة في كأس العالم (2)
  • عرض 5 صورة
    نهيلة بنزينة تنضم لمعسكر منتخب المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مثلما كانت نجمة منتخب المغرب نهيلة بنزينة، لاعبة الجيش الملكي المغربي، أول محجبة في التاريخ تشارك في نهائيات كأس العالم للمنتخبات، أصبحت الأولى أيضا التي تشارك في كأس العالم للأندية 2025، بنسخته الأولى، وهي مرتدية الحجاب.

نهيلة بنزينة ولدت يوم 11 مايو عام 1998، لاعبة خط دفاع منتخب المغرب والجيش الملكي المغربي، كانت ضمن كتيبة سيدات الأطلس في النسخة التاسعة من كأس العالم، في أول ظهور عربي بالمونديال.

وكان ارتداء اللاعبات للحجاب محظورا، في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، حتى أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2014، رفع الحظر.

أول محجبة في كأس العالم للمنتخبات

ظهرت نهيلة بنزينة، لأول مرة في كأس العالم للمنتخبات 2025، في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، ضد كوريا الجنوبية، التي فاز بها منتخب المعرب بهدف نظيفة.

وأمس في مباراة الجيش الملكي المغربي وأرسنال، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2026، أصبحت نهيلة بنزينة أول محجبة تشارك في مونديال الأندية.

وشارك الجيش الملكي المغربي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية سيدات 2026، ووصل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر من أرسنال بطل أوروبا، بسداسية نظيفة.

اقرأ أيضًا:


"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهيلة بنزينة أول محجبة في كأس العالم الجيش الملكي المغربي كأس العالم للسيدات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفيدرالي يثبت الفائدة.. كيف ينعكس القرار على أداء الدولار؟
أخبار البنوك

الفيدرالي يثبت الفائدة.. كيف ينعكس القرار على أداء الدولار؟
"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان
رياضة محلية

"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان
فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"
زووم

فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"
"إنتي محجبة وهما من غير هدوم".. مي مصطفى تتعرض للهجوم بسبب كواليس أغنيتها
زووم

"إنتي محجبة وهما من غير هدوم".. مي مصطفى تتعرض للهجوم بسبب كواليس أغنيتها
الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة
أخبار السيارات

الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا