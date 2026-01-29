أول محجبة.. نجمة منتخب المغرب تدخل تاريخ كأس العالم

مثلما كانت نجمة منتخب المغرب نهيلة بنزينة، لاعبة الجيش الملكي المغربي، أول محجبة في التاريخ تشارك في نهائيات كأس العالم للمنتخبات، أصبحت الأولى أيضا التي تشارك في كأس العالم للأندية 2025، بنسخته الأولى، وهي مرتدية الحجاب.

نهيلة بنزينة ولدت يوم 11 مايو عام 1998، لاعبة خط دفاع منتخب المغرب والجيش الملكي المغربي، كانت ضمن كتيبة سيدات الأطلس في النسخة التاسعة من كأس العالم، في أول ظهور عربي بالمونديال.

وكان ارتداء اللاعبات للحجاب محظورا، في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، حتى أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2014، رفع الحظر.

أول محجبة في كأس العالم للمنتخبات

ظهرت نهيلة بنزينة، لأول مرة في كأس العالم للمنتخبات 2025، في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، ضد كوريا الجنوبية، التي فاز بها منتخب المعرب بهدف نظيفة.

وأمس في مباراة الجيش الملكي المغربي وأرسنال، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2026، أصبحت نهيلة بنزينة أول محجبة تشارك في مونديال الأندية.

وشارك الجيش الملكي المغربي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية سيدات 2026، ووصل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر من أرسنال بطل أوروبا، بسداسية نظيفة.

