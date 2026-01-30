إعلان

في ظل تصاعد التوترات مع إيران.. مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات الإسرائيلي

كتب : مصراوي

03:29 م 30/01/2026 تعديل في 03:29 م

مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات الإسرائيلي

مصراوي

قال موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نقلاً عن جيش الاحتلال، إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية رست في ميناء إيلات الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وأشار الموقع، إلى أن وصول المدمرة إلى الميناء الجنوبي على خليج العقبة، كان مخططًا له مسبقًا وجزءًا من التعاون المستمر بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى انفتاحه على الحوار مع إيران، بينما أرسلت واشنطن أصولًا عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز، إن الجيش لا يمكنه مناقشة التفاصيل العملياتية لأسباب أمنية، مؤكدًا أن سلامة الأفراد العسكريين هي الأولوية القصوى.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الجيش مستعد لتنفيذ أي إجراء يقرره الرئيس.

وحذّر ترامب إيران من ضرورة العودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وإلا فستواجه إجراءات أمريكية أشد، بينما هددت طهران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في حال أي هجوم.

كما أشار ترامب إلى وجود "أسطول بحري" متجه نحو إيران، معربًا عن أمله في عدم الحاجة لاستخدامه.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إن جيش الاحتلال مستعد لمجموعة من السيناريوهات ويعمل باستمرار على تحسين قدراته.

وزار قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل الأسبوع الماضي في رحلة قالت عنها القوات الإسرائيلية إنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتقوية التعاون الدفاعي بين الحليفين.

