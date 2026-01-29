إعلان

بدء إزالة كوبري السيدة عائشة التاريخي بشكل رسمي خلال ساعات

كتب : محمد نصار

04:18 م 29/01/2026 تعديل في 04:20 م

كوبري السيدة عائشة التاريخي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منطقة السيدة عائشة وتحويلها إلى مزار سياحي مفتوح.

كما يتم إجراء تحويلات مرورية مناسبة حرصًا على تسيير الحركة المرورية.

وبدأت محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية في تشغيل محور صلاح سالم الجديد تجريبيًا كبديل لكوبري السيدة عائشة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة كوبري السيدة عائشة التاريخي موعد إزالة كوبري السيدة عائشة إبراهيم صابر محافظ القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان
رياضة محلية

"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان
مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها
زووم

مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها
وزير الخارجية: عدنا إلى عالم أحادي القطب.. ومصر ترفض الاستقطاب
أخبار مصر

وزير الخارجية: عدنا إلى عالم أحادي القطب.. ومصر ترفض الاستقطاب

جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض
زووم

جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض
4 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. احرص عليها
نصائح طبية

4 مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول.. احرص عليها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا