بدء إزالة كوبري السيدة عائشة التاريخي بشكل رسمي خلال ساعات

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منطقة السيدة عائشة وتحويلها إلى مزار سياحي مفتوح.

كما يتم إجراء تحويلات مرورية مناسبة حرصًا على تسيير الحركة المرورية.

وبدأت محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية في تشغيل محور صلاح سالم الجديد تجريبيًا كبديل لكوبري السيدة عائشة.