ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

05:19 م 29/01/2026

الرمال والأتربة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وحذرت "الأرصاد"، بحسب بيان الخميس، من أن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار تأثر البلاد بالأتربة والرمال المثارة على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور الغطاء السحابي من السحب العالية والمتوسطة غير المؤثرة على مناطق من شمال البلاد.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين، بارتداء الكمامة أثناء الخروج لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

