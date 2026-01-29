وزير الخارجية: 155 دولة تدعم حل الدولتين في فلسطين

كتب- محمد لطفي:

أعلن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن فكرة تقسيم قطاع غزة أمر غير مقبول ونزع الشعب الفلسطيني من ٨٠% من أرض غزة أمر لن يؤدي إلى حل سلمي.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبدالعاطي: هناك ١٥٥ دولة يدعمون حل الدولتين في فلسطين، وكذلك تتحدث قرارات الأمم المتحدة وخطة الرئيس ترامب، فإنها تقر حل الدولتين.

وأضاف: قرار مجلس الأمن واضح واللجنة الإدارية أمر مؤقت لا يفتأت على حق الدولة الفلسطينية، وعلينا أن نثق في الله ونثق في أنفسنا وقدرتنا على ألا نكون مفعولا به، وهناك أمور كثيرة في الصياغات التي تمت بقرارات الأمم المتحدة ونتحرك ونحاول أن نحافظ على ثوابت الدولة الفلسطينية.