مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

سداسية نظيفة.. أرسنال يكتسح سيدات الجيش الملكي المغربي في كأس العالم للأندية

كتب : هند عواد

09:52 ص 29/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أرسنال يكتسح الجيش الملكي المغربي (4)
  • عرض 4 صورة
    أرسنال يكتسح الجيش الملكي المغربي (1)
  • عرض 4 صورة
    أرسنال يكتسح الجيش الملكي المغربي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي أرسنال، الجيش الملكي المغربي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح الجيش الملكي المغربي، أول فريق عربي يتأهل إلى كأس العالم للأندية سيدات 2025، عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل أرسنال إلى نهائي كأس العالم للأندية سيدات، بعد فوزه الساحل على الجيش الملكي، وجاءت أهداف الفريق عن طريق: ستينا بلاكستينيوس، فريدا مانوم، ماريونا كالدينتي، أوليفيا سميث، بالإضافة لهدفي أليسيا روسو،

وفرض أرسنال سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في كسر التعادل بعد ثماني دقائق فقط، حين استغلت ستينا بلاكستينيوس كرة رأسية مهدتها القائدة لوتي ووبن موي، ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى عزز الفريق اللندني تقدمه، بعدما التفت فريدا مانوم حول نفسها وسددت كرة قوية من مسافة قريبة استقرت في الشباك.

وواصل أرسنال ضغطه وأضاف الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء سجلتها ماريونا كالدينتي، وحاول الجيش الملكي العودة في المباراة، إلا أن تسديدة سناء المسعودي مرت بجوار القائم، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أرسنال الرابع.

وفي الشوط الثاني، استغلت أليسيا روسو، خطأ دفاعي وسجلت الهدف الخامس، قبل أن تضيف الهدف السادس.

اقرأ أيضًا:


"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال الجيش الملكي المغربي سيدات الجيش الملكي المغربي كأس العالم للسيدات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
جنازتها كانت الأكبر في القرية.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أمل" عروس
أخبار المحافظات

جنازتها كانت الأكبر في القرية.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أمل" عروس
سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة جديدة ببداية التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة جديدة ببداية التعاملات

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟
رياضة محلية

صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات