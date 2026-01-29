اكتسح الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي أرسنال، الجيش الملكي المغربي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح الجيش الملكي المغربي، أول فريق عربي يتأهل إلى كأس العالم للأندية سيدات 2025، عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل أرسنال إلى نهائي كأس العالم للأندية سيدات، بعد فوزه الساحل على الجيش الملكي، وجاءت أهداف الفريق عن طريق: ستينا بلاكستينيوس، فريدا مانوم، ماريونا كالدينتي، أوليفيا سميث، بالإضافة لهدفي أليسيا روسو،

وفرض أرسنال سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في كسر التعادل بعد ثماني دقائق فقط، حين استغلت ستينا بلاكستينيوس كرة رأسية مهدتها القائدة لوتي ووبن موي، ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى عزز الفريق اللندني تقدمه، بعدما التفت فريدا مانوم حول نفسها وسددت كرة قوية من مسافة قريبة استقرت في الشباك.

وواصل أرسنال ضغطه وأضاف الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء سجلتها ماريونا كالدينتي، وحاول الجيش الملكي العودة في المباراة، إلا أن تسديدة سناء المسعودي مرت بجوار القائم، وقبل نهاية الشوط الأول سجل أرسنال الرابع.

وفي الشوط الثاني، استغلت أليسيا روسو، خطأ دفاعي وسجلت الهدف الخامس، قبل أن تضيف الهدف السادس.

اقرأ أيضًا:



"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟



حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟



