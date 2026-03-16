توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية، ليضيف اللقب الثالث إلى رصيده خلال الموسم الحالي.

تفاصيل مباراة سيدات طائرة الأهلي والزمالك

وأقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد السكندري، إذ قدمت لاعبات الأهلي أداءً قوياً وفرضن سيطرتهن على مجريات اللقاء.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 27-25، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-15.

وفي الشوط الثالث، واصل الأحمر سيطرته على مجريات اللعب ليحسمه بنتيجة 25-21، وينهي اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة ويتوج بلقب كأس مصر.

