ثالث ألقاب الموسم.. سيدات طائرة الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب الزمالك

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 16/03/2026

مباراة سيدات طائرة الأهلي والزمالك

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية، ليضيف اللقب الثالث إلى رصيده خلال الموسم الحالي.

تفاصيل مباراة سيدات طائرة الأهلي والزمالك

وأقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد السكندري، إذ قدمت لاعبات الأهلي أداءً قوياً وفرضن سيطرتهن على مجريات اللقاء.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 27-25، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-15.

وفي الشوط الثالث، واصل الأحمر سيطرته على مجريات اللعب ليحسمه بنتيجة 25-21، وينهي اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة ويتوج بلقب كأس مصر.

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض
أول تعليق من توروب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي
أول تعليق من توروب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"