كتب - نهى خورشيد

أسفرت مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري للكرة النسائية عن نتائج قوية ومثيرة، أبرزها الفوز الكبير الذي حققه بالم هيلز على المصري بسباعية نظيفة، إلى جانب استمرار الأهلي في مطاردة الصدارة بخماسية جديدة.

وحققت سيدات الأهلي فوزاً عريضاً على حساب اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، جاءت الأهداف بتوقيع كلاً من ميا دارين، نور يوسف "هدفين"، ألكسندرا "هدفين".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية نتائج مباريات اليوم من الجولة السابعة عشر:

بيراميدز 2 – 2 ساك

رع 2 – 0 البنك الأهلي

بالم هيلز 7 – 0 المصري

مودرن سبورت 1 – 3 المقاولون العرب

وادي دجلة 2 – 1 زد

إنبي 4 – 0 الطيران

الأهلي 5 – 0 اتحاد بسيون

وجانب من جدول ترتيب دوري الكرة النسائية بعد الجولة 17

1- مسار: 48 نقطة

2- الأهلي: 46 نقطة

3- وادي دجلة: 45 نقطة

4- زد: 34 نقطة

5- البنك الأهلي: 30 نقطة

6- المقاولون العرب: 27 نقطة

7- بالم هيلز: 26 نقطة

8- الزمالك: 24 نقطة