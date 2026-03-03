تصرف مفاجئ من لاعبات إيران أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهن

رفضت لاعبات منتخب إيران للسيدات، أداء النشيد الوطني لبلادهن، في أول ظهور لهن، في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة في أستراليا، وذلك بعد الحرب الأخيرة.

والتقى منتخب إيران للسيدات، بكوريا الجنوبية، أمس الإثنين، في افتتاح بطولة كأس آسيا للسيدات، وخسر اللقاء بثلاثية نظيفة.

تصرف مفاجئ من لاعبات إيران

قبل بداية المباراة وأثناء عزف النشيد الوطني لإيران، التزمت اللاعبات الصمت، دون ترديد كلمات النشيد، وامتنع الجهاز الفني هو الآخر عن أداء النشيد، بينما ظهرت مرضية جعفري مدرب منتخب إيران، مبتسمة أثناء تصرف اللاعبات.

🚨BREAKING: The Iranian women's football team has just REFUSED to sing the the national anthem of the Islamic Regime



To the brainwashed liberal women in the West: This is what feminism looks like.



They are incredibly brave! pic.twitter.com/CeSzGrie7P — Inevitable West (@Inevitablewest) March 3, 2026

ويشارك منتخب إيران للسيدات في بطولة كأس آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2022، التي لم يحقق فيها أي فوز، واستقبلت شباكه 12 هدفا ولم يسجل أي هدف.

وفي هذه النسخة يأتي منتخب إيران في المجموعة الأولى التي تضم كل من، أستراليا، كوريا الجنوبية والفلبين.

