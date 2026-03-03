مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

تصرف مفاجئ من لاعبات إيران أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهن

كتب : هند عواد

04:57 م 03/03/2026
    إيران وكوريا الجنوبية كأس آسيا للسيدات (3)
    إيران وكوريا الجنوبية كأس آسيا للسيدات (1)
    لاعبات إيران

رفضت لاعبات منتخب إيران للسيدات، أداء النشيد الوطني لبلادهن، في أول ظهور لهن، في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة في أستراليا، وذلك بعد الحرب الأخيرة.

والتقى منتخب إيران للسيدات، بكوريا الجنوبية، أمس الإثنين، في افتتاح بطولة كأس آسيا للسيدات، وخسر اللقاء بثلاثية نظيفة.

تصرف مفاجئ من لاعبات إيران

قبل بداية المباراة وأثناء عزف النشيد الوطني لإيران، التزمت اللاعبات الصمت، دون ترديد كلمات النشيد، وامتنع الجهاز الفني هو الآخر عن أداء النشيد، بينما ظهرت مرضية جعفري مدرب منتخب إيران، مبتسمة أثناء تصرف اللاعبات.

ويشارك منتخب إيران للسيدات في بطولة كأس آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2022، التي لم يحقق فيها أي فوز، واستقبلت شباكه 12 هدفا ولم يسجل أي هدف.

وفي هذه النسخة يأتي منتخب إيران في المجموعة الأولى التي تضم كل من، أستراليا، كوريا الجنوبية والفلبين.

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
"أبواب جهنم ستُفتح".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بضربات
رئيس الوزراء يتحدث عن قرارات استثنائية في الأسعار بسبب الحرب
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والأرز والذهب
