كتب - نهى خورشيد

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي وادي دجلة نظيره الطيران بنتيجة 11-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وجاء مهرجان أهداف الغزلان بتوقيع كل من: الكندية أديرا يوكو (هدفين)، نهى (سوبر هاتريك – 4 أهداف)، مروة (هاتريك – 3 أهداف)، الغانية جلاديس (هدف)، وحبيبة أشرف (هدف).

ويُعد فوز وادي دجلة اليوم هو الأكبر في الموسم الحالي من مسابقة الدوري، ليضيف الفريق ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده في مشوار المنافسة.

جدير بالذكر أن سيدات وادي دجلة قد حققن الفوز في الجولة الماضية على زد بنتيجة 5-2.