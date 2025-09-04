مباريات الأمس
ميسي ووفاء.. حدثان استثنائيان في مباراة الأهلي ورع

02:07 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تشهد مباراة الأهلي ورع، المقررة في الرابعة والنصف عصر اليوم، مواجهة خاصة بين حارسة الأخير وناديها السابق.

ويضم نادي رع حارسة مرمى الأهلي السابقة وفاء ربيع، التي تواجه ناديها السابق للمرة الأولى. وتضم صفوفه أيضًا ميرنا "ميسي"، التي وقعت عقود انتقالها إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وكان نادي رع قد تعاقد مع "ميسي" من نادي مسار خلال الانتقالات الماضية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لبيع اللاعبة، التي شاركت بالفعل في تدريبات الفريق الأحمر، لكن الصفقة لم تستكمل في النهاية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على اتحاد بسيون بنتيجة 9-0 في المباراة الماضية، بينما تعادل رع سلبيًا مع البنك الأهلي.

الأهلي ورع الدوري المصري للسيدات ميرنا ميسي وفاء ربيع الأهلي
