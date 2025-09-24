ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

عُيِّنت كلوديا ريزو ابنة الملياردير رجل الأعمال جيانلويجي ريزو، البالغة من العمر 23 عامًا رئيسة لناد بالدرجة الثالثة الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي الدرجة الثالثة الإيطالي عين المليارديرة كلوديا ريزو البالغة من العمر 23 عاما رئيسة له، وتحول المشجعون في جميع أنحاء أوروبا فجأة إلى "مشجعين متعصبين لنادي تيرنانا" بين عشية وضحاها.

وتتولى كلوديا ريزو زمام الأمور بعد أن أصبحت عائلتها المالك الجديد للنادي، وحتى الآن كانت ريزو تدير مصنع إنتاج زيت الزيتون الخاص بالعائلة في صقلية.

وكتب أحد المعجبين على إنستجرام: "لم أسمع عن تيرنانا قبل اليوم. أنا الآن من أشدّ مشجعيه"، وقال آخر: "مشجع تيرنانا من اليوم".

وقال ثالث مازحا: "عندما كنت طفلا، كنت أشاهد مباريات فريق تيرنانا دائما عندما كانت جدتي تشاهدها".

وانتشرت صورها أثناء التدريب وفي غرفة الاجتماعات، وهي ترتدي قميصًا أسود أنيقًا بخطوط بيضاء وكعبًا عاليًا، حيث أطلق عليها المعجبون لقب "أكثر رئيس كرة قدم جاذبية في العالم ".

ويحتل فريق تيرنانا حاليا مركزا في منتصف جدول المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

واشترت ريزو النادي من المالكين السابقين، الأخوين داليساندرو، وقالت في تصريحات صحفية: "يشرفني أن أتولى رئاسة نادٍ يتمتع بتاريخ مرموق مثل تيرنانا كالتشيو، في عام الذكرى المئوية لتأسيسه، هدفنا هو بناء مشروع قوي وحديث وشفاف يضع الناس وقيم الرياضة في مركزه، سنعمل بكل عزم وإصرار على إعادة الحماس والفخر لجميع الجماهير".