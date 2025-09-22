مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

1 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

1 0
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

فيديو بث مباشر حفل الكرة الذهبية البالون دور 2025

كتب : مصراوي

09:44 م 22/09/2025
    وصول لاعبي ليفربول (3)
    وصول لاعبي ليفربول (1)
    وصول لاعبي ليفربول (7)
    وصول لاعبي ليفربول (6)
    وصول لاعبي ليفربول (5)
    وصول لاعبي ليفربول (2)

انطلقت عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين صوب مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث حفل جوائز الكرة الذهبية (البالون دور 2025).

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر عن حقيقة حضور محمد صلاح النجم المصري في صفوف ليفربول لحفل الكرة الذهبية 2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

جوائز حفل الكرة الذهبية 2025

-جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة

- جائزة ياشين للرجال: أفضل حارس مرمى

- جائزة ياشين للسيدات: أفضل حارس مرمى

- جائزة كرويف للرجال: أفضل مدرب لفريق رجال

- جائزة كرويف للسيدات: أفضل مدرب لفريق سيدات- أفضل ناد رجالي

- أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025

وصول نجمي ليفربول وزوجاتهما إلى حفل الكرة الذهبية (فيديو وصور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

