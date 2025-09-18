ملخص وأهداف الأهلي 4 ـ 1 فاركو في الجولة الثانية من الدوري (فيديو)

حسم فريق الزمالك مباراته أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

وسجل هدفا فريق الزمالك خلال المباراة كلاً من عبدالله السعيد من ركلة جزاء بالدقيقة (7) وعدي الدباغ بالدقيقة (56).

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

رفع الفوز رصيد فريق الزمالك إلى النقطة (16) متصدرًا لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

وإليكم فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

جووووووووول.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في مرمى الإسماعيلي

(الإسماعيلي 0 -1 الزمالك) pic.twitter.com/6RladctsW9 — ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025

بقتالية عالية ثم لمسة بمهارة الموهوبين عدي الدباغ يضاعف النتيجة للزمالك👌🏼 pic.twitter.com/wYxGfmHVPI — ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025

