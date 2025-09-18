مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

07:34 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    الزمالك والإسماعيلي
    الزمالك والإسماعيلي
    الزمالك والإسماعيلي
    الزمالك والإسماعيلي
    الزمالك والإسماعيلي
    الزمالك والإسماعيلي
    مشجع كفيف يتابع مباراة الزمالك والإسماعيلي (2)
    مشجع كفيف يتابع مباراة الزمالك والإسماعيلي (1)
حسم فريق الزمالك مباراته أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

وسجل هدفا فريق الزمالك خلال المباراة كلاً من عبدالله السعيد من ركلة جزاء بالدقيقة (7) وعدي الدباغ بالدقيقة (56).

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

رفع الفوز رصيد فريق الزمالك إلى النقطة (16) متصدرًا لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

وإليكم فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

مشهد إنساني.. مشجع كفيف يتابع الزمالك مع أطفاله

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

