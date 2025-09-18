فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي
حسم فريق الزمالك مباراته أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.
أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي
وسجل هدفا فريق الزمالك خلال المباراة كلاً من عبدالله السعيد من ركلة جزاء بالدقيقة (7) وعدي الدباغ بالدقيقة (56).
ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري
رفع الفوز رصيد فريق الزمالك إلى النقطة (16) متصدرًا لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.
وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.
وإليكم فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي
جووووووووول.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في مرمى الإسماعيلي— ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025
(الإسماعيلي 0 -1 الزمالك) pic.twitter.com/6RladctsW9
بقتالية عالية ثم لمسة بمهارة الموهوبين عدي الدباغ يضاعف النتيجة للزمالك👌🏼 pic.twitter.com/wYxGfmHVPI— ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025
