فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

كتبت - هند عواد:

يمتلك فريق مسار لكرة القدم النسائية، بطل الدوري المصري الموسم الماضي، فرصتين ذهبيتين للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

وتأهل الجيش الملكي المغربي للسيدات إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ببطولة شمال أفريقيا، فيما حصد مسار المركز الثاني، وبالتالي لم يتأهل إلى البطولة.

ورغم عدم حصد مسار، الذي حصل على الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، لبطولة شمال أفريقيا، إلا أنه ما زال يمتلك فرصتين للتأهل.

التأهل كوصيف

يمكن أن يتكرر سيناريو النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، ويتأهل مسار كوصيف بطولة شمال أفريقيا، في حال استضافة المغرب للبطولة.

التأهل كبطل البلد المضيف

كشف مصدر مطلع لمصراوي، عن تقدم مصر بطلب لاستضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الخامسة.

وفي حالة اختيار مصر لاستضافة البطولة، سيشارك مسار (بطل الدوري المصري) في دوري أبطال أفريقيا، كبطل البلد المضيف.

وجدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي أقيمت عام 2019، أُقيمت في مصر بمشاركة وادي دجلة، وتُوّج بها صن داونز الجنوب أفريقي.

