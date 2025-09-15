فيديو أهداف مباراة الوحدة والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة
كتب - محمد الميموني:
فاز فريق الوحدة الإماراتي على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لموسم 2025/26.
أهداف مباراة الاتحاد والوحدة
الاتحاد تقدم بهدف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ستيفن بيرجوين ثم تعادل فريق الوحدة بقدم اللاعب كايو كانيدو في الدقيقة الـ 62.
الوحدة خطف هدف الفوز بقدم اللاعب لوكاس بيمنتا في الدقيقة الـ ٩+٨.
وإليكم أهداف مباراة الوحدة والاتحاد
صاروخية بيرغوين تمنح النمور التقدم في المباراة 🚀😱#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد | #الوحدة pic.twitter.com/DR2U5AX2zi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025
🔥⚽️ كايو يدرك التعادل للوحدة بعد تمريرة مميزة من عمر خربين #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد | #الوحدة pic.twitter.com/XBlG16o4xK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025
هدف حاسم للوحدة في اللحظات الأخيرة من المباراة 😮⚽️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/limsILkpb1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025
