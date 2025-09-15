كتب - محمد الميموني:

فاز فريق الوحدة الإماراتي على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لموسم 2025/26.

أهداف مباراة الاتحاد والوحدة

الاتحاد تقدم بهدف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ستيفن بيرجوين ثم تعادل فريق الوحدة بقدم اللاعب كايو كانيدو في الدقيقة الـ 62.

الوحدة خطف هدف الفوز بقدم اللاعب لوكاس بيمنتا في الدقيقة الـ ٩+٨.

وإليكم أهداف مباراة الوحدة والاتحاد

