فيديو أهداف مباراة الوحدة والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

10:01 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ستيفن بيرجوين يحتفل بهدفه للاتحاد بمرمى الوحدة

كتب - محمد الميموني:

فاز فريق الوحدة الإماراتي على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لموسم 2025/26.

أهداف مباراة الاتحاد والوحدة

الاتحاد تقدم بهدف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ستيفن بيرجوين ثم تعادل فريق الوحدة بقدم اللاعب كايو كانيدو في الدقيقة الـ 62.

الوحدة خطف هدف الفوز بقدم اللاعب لوكاس بيمنتا في الدقيقة الـ ٩+٨.

وإليكم أهداف مباراة الوحدة والاتحاد

الوحدة ضد الاتحاد الاتحاد دوري أبطال آسيا أهداف الوحدة والاتحاد دوري أبطال آسيا للنخبة اتحاد جدة
