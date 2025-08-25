

تصدى القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة في الدقيقة 45+2 لتسديدة رائعة من لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجه" كادت تتقدم لفريقه بهدف.

ووصلت الكرة لتريزيجيه أمام منطقة جزاء غزل المحلة من زميله جراديشار ليسددها من مرة واحدة ولكن تصدى لها القائم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والأهلي التي تقام مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري بالتعادل السلبي.

