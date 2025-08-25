مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

القائم يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفًا رائعًا للأهلي في مرمى المحلة (فيديو)

07:03 م الإثنين 25 أغسطس 2025

تصدى القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة في الدقيقة 45+2 لتسديدة رائعة من لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجه" كادت تتقدم لفريقه بهدف.

ووصلت الكرة لتريزيجيه أمام منطقة جزاء غزل المحلة من زميله جراديشار ليسددها من مرة واحدة ولكن تصدى لها القائم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والأهلي التي تقام مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري بالتعادل السلبي.

