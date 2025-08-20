جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري للسيدات

كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسيدات، لبدء مشوارهن في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول مباريات سيدات القلعة الحمراء في الدوري المصري للسيدات..

الأسبوع 1: الأهلى ضد بالم هيلز.

الأسبوع 2: الأهلى ضد اتحاد بسيون.

الأسبوع 3: الأهلى ضد رع.

الأسبوع 4: الأهلى ضد البنك الأهلى.

الأسبوع 5: الأهلى ضد مسار.

الأسبوع 6: الأهلى ضد المصري البورسعيدي.

الأسبوع 7: الأهلى ضد المقاولون العرب.

الأسبوع 8: الأهلى ضد زد.

الأسبوع 9: الأهلى ضد الطيران.

الأسبوع 10: الأهلى ضد ساك.

الأسبوع 11: الأهلي ضد الزمالك.

الأسبوع 12: الأهلي ضد بيراميدز.

الأسبوع 13: الأهلي ضد إنبي.

الأسبوع 14: الأهلي ضد وادي دجلة.

الأسبوع 15: الأهلي ضد مودرن سبورت.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعاد اليوم الأربعاء، قرعة الدوري المصري للسيدات، بعد اعتذار نادى الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.