جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري للسيدات
كتب - نهى خورشيد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسيدات، لبدء مشوارهن في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.
ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول مباريات سيدات القلعة الحمراء في الدوري المصري للسيدات..
الأسبوع 1: الأهلى ضد بالم هيلز.
الأسبوع 2: الأهلى ضد اتحاد بسيون.
الأسبوع 3: الأهلى ضد رع.
الأسبوع 4: الأهلى ضد البنك الأهلى.
الأسبوع 5: الأهلى ضد مسار.
الأسبوع 6: الأهلى ضد المصري البورسعيدي.
الأسبوع 7: الأهلى ضد المقاولون العرب.
الأسبوع 8: الأهلى ضد زد.
الأسبوع 9: الأهلى ضد الطيران.
الأسبوع 10: الأهلى ضد ساك.
الأسبوع 11: الأهلي ضد الزمالك.
الأسبوع 12: الأهلي ضد بيراميدز.
الأسبوع 13: الأهلي ضد إنبي.
الأسبوع 14: الأهلي ضد وادي دجلة.
الأسبوع 15: الأهلي ضد مودرن سبورت.
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعاد اليوم الأربعاء، قرعة الدوري المصري للسيدات، بعد اعتذار نادى الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.
