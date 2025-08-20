مباريات الأمس
جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري للسيدات

08:34 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسيدات، لبدء مشوارهن في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول مباريات سيدات القلعة الحمراء في الدوري المصري للسيدات..

الأسبوع 1: الأهلى ضد بالم هيلز.

الأسبوع 2: الأهلى ضد اتحاد بسيون.

الأسبوع 3: الأهلى ضد رع.

الأسبوع 4: الأهلى ضد البنك الأهلى.

الأسبوع 5: الأهلى ضد مسار.

الأسبوع 6: الأهلى ضد المصري البورسعيدي.

الأسبوع 7: الأهلى ضد المقاولون العرب.

الأسبوع 8: الأهلى ضد زد.

الأسبوع 9: الأهلى ضد الطيران.

الأسبوع 10: الأهلى ضد ساك.

الأسبوع 11: الأهلي ضد الزمالك.

الأسبوع 12: الأهلي ضد بيراميدز.

الأسبوع 13: الأهلي ضد إنبي.

الأسبوع 14: الأهلي ضد وادي دجلة.

الأسبوع 15: الأهلي ضد مودرن سبورت.

جدول مباريات سيدات الأهلى في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعاد اليوم الأربعاء، قرعة الدوري المصري للسيدات، بعد اعتذار نادى الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

