كتبت-هند عواد:

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري للسيدات أزمة تتعلق بلاعبة فريق مسار، ميرنا ميسي، كما قرر أحد الفرق الانسحاب بشكل مفاجئ قبل 3 أيام فقط من انطلاق البطولة.

فشل انتقال ميرنا ميسي إلى الأهلي

أعلن نادي رع، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري للسيدات، ضم اللاعبة ميرنا ميسي من فريق مسار، قبل أن تُعلن اللاعبة عبر صفحتها الشخصية انتقالها إلى النادي الأهلي.

ورغم مشاركة ميرنا في تدريبات الأهلي، فإن الصفقة لم تكتمل، بسبب مخالفة اللوائح، ونشر شادي محمد، رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، صورة لها من مران الفريق عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز تعبيري غامض.

انسحاب الجونة من الدوري المصري للسيدات

قبل انطلاق الدوري المصري للسيدات لموسم 2025-2026 بثلاثة أيام، أعلن اتحاد الكرة اعتذار فريق الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم يوم الجمعة 22 أغسطس، إلا أن انسحاب الجونة دفع الاتحاد إلى إعادة إجراء القرعة ظهر اليوم الأربعاء.