مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

انسحاب مفاجئ وصفقة "ميسي" لم تكتمل للأهلي.. غرائب الدوري المصري للسيدات

08:00 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق الجونة
  • عرض 9 صورة
    لاعبات الجونة_1
  • عرض 9 صورة
    ميرنا ميسي 1
  • عرض 9 صورة
    ميرنا ميسي بقميص مسار
  • عرض 9 صورة
    ميرنا ميسي من تدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    ميرنا ميسي
  • عرض 9 صورة
    ميرنا ميسي2
  • عرض 9 صورة
    لاعبات الجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري للسيدات أزمة تتعلق بلاعبة فريق مسار، ميرنا ميسي، كما قرر أحد الفرق الانسحاب بشكل مفاجئ قبل 3 أيام فقط من انطلاق البطولة.

فشل انتقال ميرنا ميسي إلى الأهلي

أعلن نادي رع، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري للسيدات، ضم اللاعبة ميرنا ميسي من فريق مسار، قبل أن تُعلن اللاعبة عبر صفحتها الشخصية انتقالها إلى النادي الأهلي.

ورغم مشاركة ميرنا في تدريبات الأهلي، فإن الصفقة لم تكتمل، بسبب مخالفة اللوائح، ونشر شادي محمد، رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، صورة لها من مران الفريق عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز تعبيري غامض.

انسحاب الجونة من الدوري المصري للسيدات

قبل انطلاق الدوري المصري للسيدات لموسم 2025-2026 بثلاثة أيام، أعلن اتحاد الكرة اعتذار فريق الجونة عن عدم المشاركة في البطولة.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم يوم الجمعة 22 أغسطس، إلا أن انسحاب الجونة دفع الاتحاد إلى إعادة إجراء القرعة ظهر اليوم الأربعاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات ميرنا ميسي الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان