كتبت-هند عواد:

روت النيجيرية زلفى عبد العزيز المنضمة حديثا إلى فريق السيدات بنادي اتحاد بسيون، تفاصيل بداية في كرة القدم وأصعب المواقف التي تعرضت لها.

وقال زلفى في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت ألعب في الشارع مع الأولاد في الحي، ولم ألعب مع الفتيات أبدًا، لم يكن هناك سبب محدد للعب كرة القدم سوى أنها ممتعة، ولأنني كنت أرتبط أكثر بالأولاد، جعلني ذلك أفعل كل ما يفعلونه، بما في ذلك لعب تنس الطاولة المحلي. لم يخطر ببالي أبدًا أنني سأمارس اللعبة بشكل احترافي".

وأضافت: "عشت مع جدتي منذ الطفولة، لم أعرف أمي ووالدي لم يعش معنا، وعندما كبرت أخبرتني جدتي أن لدي أم، وكانت جدتي التي تدعمني طوال الوقت، وعندما كنت في مصر منذ سنوات، توفت جدتي وبدأت أوقاتي الصعبة".

واختتمت زلفى: "في صغري، كنت أحب البيع المتجول لمساعدة جدتي، وكان ذلك أحد الأمور التي منحتني الفرصة للعب كرة القدم مع أصدقائي، لأنه كان الطريقة الوحيدة التي تمنع والدي من رؤيتي وأنا ألعب، لأن والدي منعني من اللعب، وبعد وفاة جدتي عيشت بمفردي وواصلت بيع ما كانت تبيعه جدتي عندما كانت على قيد الحياة".

