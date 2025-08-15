لاعبة اتحاد بسيون تكشف لمصراوي كواليس لقائها بالبرازيلي نيمار

كتبت-هند عواد:

روت النيجيرية زلفى عبد العزيز لاعبة فريق السيدات بنادي اتحاد بسيون، كواليس لقائها بالنجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب سانتوس الحالي وبرشلونة السابق.

وقال زلفى في تصريحات خاصة لمصراوي: "قابلت نيمار جونيور من خلال برنامج اسمه "Neymar Jr Red Bull Five A Side"، وكان لهذا البرنامج شروط، منها: رفع مقطع فيديو مدته 60 ثانية تظهر فيه مهاراتك بالمراوغة والتسديد وتسجيل الأهداف، وسيتم اختيار سبعة أشخاص من حول العالم".

واختتمت زلفى صاحبة الـ18 عاما: "لكنني لم أكن ألعب كرة بشكل احترافي من قبل، لذا كان الفيديو الوحيد الذي استطعت إرساله هو مقاطع كنت ألعب فيها غالبًا مع الأولاد، وبفضل الله تم اختياري، تم إرسال دعوة لي، وهكذا انتهى بي الأمر ألعب مع نيمار في قطر عام 2022".

ويمكن الإطلاع على قصة زلفى كاملة من هنا.

اقرأ أيضًا:

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو

تقليد رونالدو والرقص مع الجماهير.. لاعبون تعرضوا للإصابة أثناء الاحتفال