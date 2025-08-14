مباريات الأمس
أول حكمة سعودية في كأس العالم للسيدات

05:13 م الخميس 14 أغسطس 2025
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (3)
    GUX8iS_WYAAoY27
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (1)
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (4)
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (2)
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (5)
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (7)
    ريم البيشي أول حكمة سعودية في كأس العالم (1)_1
كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مباريات النسخة الأولى من كأس العالم لكرة قدم الصالات سيدات 2025، وشهدت القائمة الظهور الأول للسعودية.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم لكرة قدم الصالات سيدات 2025، في الفلبين، خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل حتى 7 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا.

وشهدت القائمة النهائية لحكام البطولة، وجود الحكمة السعودية ريم البيشي، لتصبح أول حكمة سعودية تشارك في كأس العالم.

وكانت ريم البيشي، ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية لكرة قدم الصالات، كما أنها شاركت في عدة بطولات مثل، الدوري السعودي الممتاز للسيدات، دوري أبطال كرة الصالات OFC في كاليدونيا الجديدة.

وكتب الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي على منصة "إكس": "معا نصنع التاريخ، احتفاء بكون البيشي أول حكمة سعودية تصل إلى كأس العالم لكرة قدم الصالات للسيدات".

