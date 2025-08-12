مباريات الأمس
الأهلي يدعم فريق الطائرة للسيدات بصفقة جديدة (صور)

12:44 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

ملك إسماعيل

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع ملك إسماعيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

وأوضح العوضي في تصريحات صحفية له مساء أمس الإثنين، أن ملك وقعت على عقود الانضمام للأهلي، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق.

وأشار مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء ضمن إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وأتم العوض تصريحاته بالتنويه إلى أن ملك من العناصر المميزة وتمثل إضافة كبيرة للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد.

