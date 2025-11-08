تستضيفها مصر.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا

تستضيف مصر النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة أول نسخة من البطولة 2021.

ويمثل مصر في البطولة، فريق مسار الذي حصد الميدالية البرونزية في النسخة الماضية، وذلك بصفته بطل الدوري المصري الممتاز (بطل البلد المضيف).

وفي النسخة الأولى من البطولة، مثل وادي دجلة مصر، وسجلت نهى الصلح أول هدف في تاريخ دوري الأبطال.

وسجلت نهى الصلح لاعبة وادي دجلة، أول هدف في تاريخ البطولة، وكان من علامة جزاء ضد ماندي المالي، في المباراة التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر أن نهى الصلح لديها شقيقتها التوأم، جيهان، والتي تلعب معها في وادي دجلة، كما أن العميد حسام حسن مدرب منتخب مصر، كان سببا في ممارسة الثنائي لكرة القدم.

وقال نهى الصلح في حوار سابق لمصراوي: "حسام حسن أول من اكتشفنا وطلب من والدنا ضرورة أن ننضم إلي أي فريق كروي نسائي في مصر، لم نكن نعلم أن هناك فريق سيدات بمصر وهو من رشح لنا وادي دجلة".

