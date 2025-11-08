مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن اكتشفها.. من هي صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

كتب : مصراوي

12:57 م 08/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نهى وجيهان الصلح لاعبتي وادي دجلة للسيدات
  • عرض 13 صورة
    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة للسيدات
  • عرض 13 صورة
    احتفال نهى الصلح لاعبة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (5)
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (4)
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (1)
  • عرض 13 صورة
    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (6)
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (7)
  • عرض 13 صورة
    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة وحبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (3)
  • عرض 13 صورة
    تدخل لاعبة الأهلي على نهى الصلح لاعبة وادي دجلة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستضيف مصر النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة أول نسخة من البطولة 2021.

ويمثل مصر في البطولة، فريق مسار الذي حصد الميدالية البرونزية في النسخة الماضية، وذلك بصفته بطل الدوري المصري الممتاز (بطل البلد المضيف).

وفي النسخة الأولى من البطولة، مثل وادي دجلة مصر، وسجلت نهى الصلح أول هدف في تاريخ دوري الأبطال.

وسجلت نهى الصلح لاعبة وادي دجلة، أول هدف في تاريخ البطولة، وكان من علامة جزاء ضد ماندي المالي، في المباراة التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر أن نهى الصلح لديها شقيقتها التوأم، جيهان، والتي تلعب معها في وادي دجلة، كما أن العميد حسام حسن مدرب منتخب مصر، كان سببا في ممارسة الثنائي لكرة القدم.

وقال نهى الصلح في حوار سابق لمصراوي: "حسام حسن أول من اكتشفنا وطلب من والدنا ضرورة أن ننضم إلي أي فريق كروي نسائي في مصر، لم نكن نعلم أن هناك فريق سيدات بمصر وهو من رشح لنا وادي دجلة".

اقرأ أيضًا:
الأهلي يضع موهبة تشيلية على راداره.. ما القصة؟

"مفاجأة".. لاعب زد يكشف سبب تراجع مستوى زيزو مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهى الصلح دوري أبطال أفريقيا للسيدات حسام حسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)