"خسارة الأبيض واستمرار منافسة دجلة والأهلي".. نتائج الجولة العاشرة من دوري السيدات

كتب : نهي خورشيد

07:05 م 21/11/2025
شهدت الجولة العاشرة من الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم للسيدات، التي أقيمت اليوم الجمعة، نتائج قوية أبرزها انتصار الأهلي، وتعثر الزمالك، واستمرار وادي دجلة في التحليق منفرداً بالصدارة.

وحقق الأهلي فوزاً على فريق إس أي كا إف سي بنتيجة 3-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تبقيه في مطاردة مباشرة لوادي دجلة، إذ رفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى الزمالك هزيمة غير متوقعة أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-0، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

من جانبه، واصل وادي دجلة عروضه المميزة، بعدما حقق فوزاً كبيراً على بالم هيلز بنتيجة 7-0، ليحافظ على صدارته بلا منافس برصيد 27 نقطة من تسع انتصارات متتالية، مع مباراة مؤجلة أمام مسار.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية النتائج الكاملة للجولة العاشرة للدوري المصري للسيدات..

الأهلي 3-1 إس أي كا إف سي

البنك الأهلي 2-0 الزمالك

بيراميدز 1-1 رع

إنبي 1-0 اتحاد بسيون

المصري 10-2 الطيران

وادي دجلة 7-0 بالم هيلز

المقاولون العرب 3-1 زد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري لكرة القدم للسيدات هزيمة سيدات الزمالك الجولة العاشرة من دوري السيدات فوز سيدات الأهلي فوز سيدات وادي دجلة

