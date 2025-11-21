أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

شهدت الجولة العاشرة من الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم للسيدات، التي أقيمت اليوم الجمعة، نتائج قوية أبرزها انتصار الأهلي، وتعثر الزمالك، واستمرار وادي دجلة في التحليق منفرداً بالصدارة.

وحقق الأهلي فوزاً على فريق إس أي كا إف سي بنتيجة 3-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تبقيه في مطاردة مباشرة لوادي دجلة، إذ رفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى الزمالك هزيمة غير متوقعة أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-0، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

من جانبه، واصل وادي دجلة عروضه المميزة، بعدما حقق فوزاً كبيراً على بالم هيلز بنتيجة 7-0، ليحافظ على صدارته بلا منافس برصيد 27 نقطة من تسع انتصارات متتالية، مع مباراة مؤجلة أمام مسار.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية النتائج الكاملة للجولة العاشرة للدوري المصري للسيدات..

الأهلي 3-1 إس أي كا إف سي

البنك الأهلي 2-0 الزمالك

بيراميدز 1-1 رع

إنبي 1-0 اتحاد بسيون

المصري 10-2 الطيران

وادي دجلة 7-0 بالم هيلز

المقاولون العرب 3-1 زد