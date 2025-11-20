مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

بينهن منافستها.. لاعبات الجيش الملكي يحتفلن بغزلان الشباك (فيديو)

كتب : هند عواد

01:35 م 20/11/2025
    غزلان الشباك 1
    غزلان الشباك 4
    غزلان الشباك 3
    غزلان الشباك 2
    غزلان الشباك 5

احتفلت لاعبات الجيش الملكي المغربي، بفوز زميلتهم في المنتخب، غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لعام 2025.

وظهرت لاعبات الجيش الملكي، في مقطع فيديو، وهن يتابعن مراسم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، خلال وجودهن في معسكر الفريق المقام حاليا في مصر، لمشاركتهن في بطولة دوي أبطال افريقيا للسيدات.

ومن بين لاعبات الجيش الملكي، سناء مسعودي التي كانت تنافس غزلان الشباك على جائزة أفضل لاعبة أفريقية.

غزلان الشباك أفضل لاعبة في أفريقيا سناء مسعودي

