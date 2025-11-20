بينهن منافستها.. لاعبات الجيش الملكي يحتفلن بغزلان الشباك (فيديو)

احتفلت لاعبات الجيش الملكي المغربي، بفوز زميلتهم في المنتخب، غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لعام 2025.

وظهرت لاعبات الجيش الملكي، في مقطع فيديو، وهن يتابعن مراسم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، خلال وجودهن في معسكر الفريق المقام حاليا في مصر، لمشاركتهن في بطولة دوي أبطال افريقيا للسيدات.

ومن بين لاعبات الجيش الملكي، سناء مسعودي التي كانت تنافس غزلان الشباك على جائزة أفضل لاعبة أفريقية.

