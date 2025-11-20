مباريات الأمس
أفضل لاعبة شابة.. سر غياب ضحى المدني عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

كتب : هند عواد

12:10 م 20/11/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ضحى المدني (3)
  • عرض 8 صورة
    ضحى المدني (4)
  • عرض 8 صورة
    ضحى المدني (2)
  • عرض 8 صورة
    ضحى المدني (5)
  • عرض 8 صورة
    ضحي المدني
  • عرض 8 صورة
    ضحي المدني
  • عرض 8 صورة
    احتفال ضحى المدني على طريقة محمد صلاح (2)

غابت المغربية الشابة ضحى المدني، لاعبة الجيش الملكي المغربي، عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، رغم تتويجها بجائزة أفضل لاعبة شابة.

وحصدت ضحى المدني لاعبة منتخب المغرب للسيداتـ جائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقي للعام للمرة الثانية على التوالي.

سبب غياب ضحى المدني عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

جاء غياب ضحى المدني عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، لارتباطها مع فريقها الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وتأهل الجيش الملكي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، البطولة المقامة في مصر، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي، ويضرب موعدا مع أسيك ميموزا في النهائي، مساء غدا الجمعة.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق

"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ضحى المدني حفل جوائز الأفضل بأفريقيا أفضل لاعبة شابة

