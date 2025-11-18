مباريات الأمس
للمرة الثانية على التوالي.. مسار يودع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي

كتب : هند عواد

09:38 م 18/11/2025
كتبت-هند عواد:

ودع الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، دوري أبطال أفريقيا للسيدات، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة من أسيك ميموزا.

وخسر مسار من أسيك ميموزا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة في مصر.

وتأهل أسيك ميموزا، لأول مرة في تاريخه، إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، ليضرب موعد مع الجيش الملكي المغربي، فيما يواجه مسار نظيره مازيمبي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي يلعب فيها مسار مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، إذ أنه حصد برونزية النسخة السابقة.

