اكتساح أحمر وقرار بالانسحاب.. سيدات الأهلي يهزمن الطيران بـ12 هدفاً في الدوري

كتب : نهي خورشيد

06:15 م 14/11/2025
اكتسح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي نظيراتهن في الطيران، بنتيجة 12-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأحمر بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم للسيدات.

وفرض الأحمر سيطرته الكاملة منذ البداية، لينجح في إنهاء الشوط الأول بتقدم كبير بنتيجة 10-0، إذ جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق ميرسي أتوبرا بثلاثية "هاتريك"، ولولو نصر بثلاثية مماثلة، إضافة إلى هدفين لثريا أشرف، وهدف لكل من نورا خالد وحبيبة عمر.

وفي الشوط الثاني واصلت سيدات الأهلي الضغط الهجومي وأضافن هدفين جديدين عن طريق نور يوسف وسارة كرد، ليقرر الطيران بعدها الانسحاب من المباراة في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ19 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، فيما يأتي الطيران في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الأهلي والطيران الأهلي الدوري المصري الممتاز الطيران الكرة النسائية

