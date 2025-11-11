مباريات الأمس
عبد الرحمن عايد لمصراوي: "وجود حبيبة بين أفضل حراس المرمى في العالم شرف كبير"

كتب : هند عواد

10:38 ص 11/11/2025
أشاد عبد الرحمن عايد المدير الفني لسيدات مسار، بحارسة مرمى الفريق حبيبة عصام، بعد ترشحها لجائزتي أفضل حارسة مرمى في أفريقيا والعالم.

وقال عبد الرحمن عايد في تصريحات خاصة لمصراوي: "حبيبة من أهم اللاعبات في الفريق، وظهرت بمستوى كبير في النسخة السابقة، ووجود اسمها بين أفضل حراس المرمى في العالم شرف كبير. جميعنا باركنا لها وجعلناها تأخذ الأمر كحافز إيجابي، فهي كانت عائدة من المنتخب حزينة بسبب عدم المشاركة في اللقاء الأول وخسارة اللقاء الثاني، لكن مدرب الحراس تعامل معها نفسيًا بشكل جيد".

واختتم عايد: "حبيبة لاعبة صغيرة في السن، 19 عامًا فقط، لكن شخصيتها كبيرة. قدرت تتعافى سريعًا ولم تفقد ثقتها في نفسها، وفي ركلة الجزاء المهدرة من الجيش الملكي كانت قريبة منها، وتعاملت مع أكثر من فرصة بشكل رائع. أبارك لها على مستواها، وكذلك لزميلاتها في الفريق اللواتي ساعدنها على الظهور بشكل جيد".

حبيبة صبري مسار أفضل حارسة مرمى في أفريقيا أفضل حارس في العالم

