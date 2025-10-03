مباريات الأمس
سيدات مسار يسقطن الأهلي في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

06:22 م 03/10/2025
كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة للسيدات بنادي مسار فوزاً على نظيراتهن في الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدمت سيدات مسار بالهدف الأول عن طريق حسناء في الدقيقة 25، ليتعادل بعدها الأهلي بأقدام لولو ناصر في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أضافت حلا مصطفى الهدف الثانى لـ مسار في الدقيقة 62، لتسجل أشرق عادل ثاني أهداف الأحمر.

واختتمت ثلاثية مسار بهدف حلا مصطفى في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

بهذه النتيجة رفع مسار رصيده إلى 9 نقاط ، فيما توقف الأهلى عند 9 نقاط.

مسار والأهلي سيدات مسار سيدات الأهلي الدوري المصري للسيدات الكرة النسائية

