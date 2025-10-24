مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

لاعبة نورشيلاند الدنماركي تكشف لمصراوي تفاصيل إصابتها مع منتخب مصر

كتب : هند عواد

10:21 م 24/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (3)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (7)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (1)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (21)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (4)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (5)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (17)
  • عرض 9 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (23)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر للسيدات، تفاصيل إصابتها التي تعرضت لها خلال وجودها في معسكر منتخب مصر.

وتعرضت ليلى البحيري للإصابة، خلال مران منتخب مصر قبل مواجهة غانا، في ذهاب المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات.

وقالت ليلى البحيري في تصريحات خاصة لمصراوي: "التشخيص الطبي لإصابتي مزق في السمانة، وسأغيب لمدة 3 أسابيع".

جدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات خسر من غانا، بنتيجة 3-0 ذهابا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 28 أكتوبر الحالي.

اقرأ أيضًا:
"طلعه بره يا عم خلي عندك دم".. جماهير الزمالك تهاجم لاعب فريقها مع أنباء رحيله للأهلي

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليلى البحيري منتخب مصر للسيدات مصر وغانا ليلى شريف نورشيلاند الدنماركي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة