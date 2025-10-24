لاعبة نورشيلاند الدنماركي تكشف لمصراوي تفاصيل إصابتها مع منتخب مصر

بعد غياب 9 سنوات.. منتخب مصر ينتظر إنجازا تاريخيا في تصفيات أمم أفريقيا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى أمم أفريقيا للسيدات؟

كشفت ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر للسيدات، تفاصيل إصابتها التي تعرضت لها خلال وجودها في معسكر منتخب مصر.

وتعرضت ليلى البحيري للإصابة، خلال مران منتخب مصر قبل مواجهة غانا، في ذهاب المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات.

وقالت ليلى البحيري في تصريحات خاصة لمصراوي: "التشخيص الطبي لإصابتي مزق في السمانة، وسأغيب لمدة 3 أسابيع".

جدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات خسر من غانا، بنتيجة 3-0 ذهابا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 28 أكتوبر الحالي.

