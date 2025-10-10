مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

ترتيب منتخب مصر للسيدات في التصنيف العالمي للفيفا

كتب : هند عواد

08:00 ص 10/10/2025
    منتخب مصر للسيدات
    منتخب مصر للسيدات

تراجع تصنيف منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، مركزين فيما انفرد منتخب نيجيريا بالصدارة الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر بقيادة أحمد رمضان، لمواجهة غانا، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، يومي 23 و28 أكتوبر الحالي.

ويحتل منتخب مصر للسيدات، المركز الـ12 أفريقيا والـ95 عالميا، بمجموع نقاط 1214.94، وتراجع الفراعنة مركزين.

وجاء التصنيف العالمي للمنتخبات الأفريقية كالآتي:

1- نيجيريا

2- جنوب أفريقيا

3- المغرب

4- زامبيا

5- الكاميرون

6- غانا

7- كوت ديفوار

8- مالي

9- الجزائر

10 – السنغال

11- غينيا الاستوائية

12- مصر

