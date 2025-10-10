ترتيب منتخب مصر للسيدات في التصنيف العالمي للفيفا

تراجع تصنيف منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، مركزين فيما انفرد منتخب نيجيريا بالصدارة الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر بقيادة أحمد رمضان، لمواجهة غانا، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، يومي 23 و28 أكتوبر الحالي.

ويحتل منتخب مصر للسيدات، المركز الـ12 أفريقيا والـ95 عالميا، بمجموع نقاط 1214.94، وتراجع الفراعنة مركزين.

وجاء التصنيف العالمي للمنتخبات الأفريقية كالآتي:

1- نيجيريا

2- جنوب أفريقيا

3- المغرب

4- زامبيا

5- الكاميرون

6- غانا

7- كوت ديفوار

8- مالي

9- الجزائر

10 – السنغال

11- غينيا الاستوائية

12- مصر

اقرأ أيضًا:

من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)