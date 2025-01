احتفالات غريبة.. لاعبة نيجيريا تخلع قميصها بعد هدفها في كأس العالم (صور وفيديو)

كتبت-هند عواد:

دوما ما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، وهذه المرة ليس للرجال.

النيجيرية أسيسات أوشوالا، تمكنت من خطف الأضواء في مباراة منتخب بلادها ضد أستراليا، في الجولة الثانية من كأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة السابقة، الهدف الثالث لمنتخب بلادها، في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 3-2، وتمنح أسيسات فوزا ثمينا لمنتخب النسور.

