الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة قبل وصولها إلى موسكو



وكالات

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.

وأضاف سوبيانين، أن فرق الطوارئ تفحص شظايا الطائرة في موقع سقوطها على الأرض.

ودأبت القوات الأوكرانية على إرسال طائرات مسيرة باتجاه العاصمة الروسية، وجرى إسقاط نحو 40 طائرة فوق منطقة موسكو في غضون ساعات قليلة في إحدى المرات الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ستكون هناك حلول وسط بشأن مقترحات السلام حول كيفية إنهاء الحرب مع روسيا قبل المحادثات التي ستجرى في برلين مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين.

وقال زيلينسكي، إن الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون وغيرهم من الشركاء، كبديل عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بمثابة حل وسط من جانب أوكرانيا.

وأضاف أن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا على امتداد خطوط المواجهة الحالية سيكون خيارا عادلا.

وطالبت روسيا كييف بسحب قواتها من أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها.

وقال زيلينسكي خلال رده على الأسئلة إن مثل هذا الخيار سيكون مجحفا، مضيفا أن قضية الأراضي لا تزال عالقة وشديدة الحساسية، وفقا للغد.