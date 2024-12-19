"عودة الزمالك والأهلي بعد أول هزيمة".. مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات
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كتبت-هند عواد:
تنطلق الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، اليوم الخميس، بمباراة تجمع بين إنبي والمصري.
وجاء جدول مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري للسيدات، كالآتي:
الخميس:
إنبي – المصري، 2:30 مساءً
الجمعة:
اتحاد بسيون - المعادى واليخت، 2:30 مساءً
الاتحاد السكندري – مودرن سبورت، 2:30 مساءً
الجونة – الزمالك، 2:30 مساءً
بيراميدز – المقاولون العرب، 2:30 مساءً
مسار – زد، 2:30 مساءً
بالم هيلز – الأهلي، 2:30 مساءً
وتعرضت سيدات الأهلي، للهزيمة الأولى في الدوري المصري للسيدات، بالخسارة من مسار بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية، فيما يعود الزمالك لمباريات، بعد الراحة الأسبوع الماضي.
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