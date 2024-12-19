"عودة الزمالك والأهلي بعد أول هزيمة".. مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات

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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، اليوم الخميس، بمباراة تجمع بين إنبي والمصري.

وجاء جدول مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري للسيدات، كالآتي:

الخميس:

إنبي – المصري، 2:30 مساءً

الجمعة:

اتحاد بسيون - المعادى واليخت، 2:30 مساءً

الاتحاد السكندري – مودرن سبورت، 2:30 مساءً

الجونة – الزمالك، 2:30 مساءً

بيراميدز – المقاولون العرب، 2:30 مساءً

مسار – زد، 2:30 مساءً

بالم هيلز – الأهلي، 2:30 مساءً

وتعرضت سيدات الأهلي، للهزيمة الأولى في الدوري المصري للسيدات، بالخسارة من مسار بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية، فيما يعود الزمالك لمباريات، بعد الراحة الأسبوع الماضي.