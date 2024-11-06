كتبت-هند عواد:

شهد الشهر الماضي، انطلاق النسخة التاريخية من بطولة الدوري المصري للسيدات 2024-2025، بالظهور الأول لقطبي الكرة المصرية ومشاركة 19 فريقا للمرة الأولى، وشهدت أول 4 جولات من المسابقة العديد من الأحداث والمفارقات.

وبدأت مفارقات الدوري المصري للسيدات، مبكرا، بانسحاب فريق الأميرية من المسابقة، وسحب اللاعبات من الفريق للمشاركة مع فريق منSAK بدوري الدرجة الثانية، وقبل 14 ساعة من انطلاق المسابقة، رأينا الزمالك يتعاقد مع لاعبة الأهلي حنين هشام.

القمة الأولى حمراء

وانطلقت مسابقة الدوري المصري للسيدات، بلقاء يجمع بين الأهلي والزمالك، وتمكنت سيدات الأهلي من الفوز بالقمة الأولى بين الثنائي، بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تألق محترفة الأحمر الجنوب أفريقية تشاريتي، وفي نفس اليوم ألغيت مباراة دلفي وإنبي، بسبب تأجير الملعب إلى أكاديمية النادي الأهلي.

استبعاد حكمة بسبب لاعبة الزمالك

ومن مفارقات الدوري المصري للسيدات، استبعاد لجنة المسابقات لنادين محمد الحكم المساعد الثاني في مباراة الزمالك وزد، بسبب صلة القرابة مع نورا مندور حارسة مرمى الزمالك، وذلك قبل ساعات من المباراة.

مسار والانسحابات

على الرغم من مضي 4 جولات من المسابقة، لم يخض فريق مسار بطل الدوري والكأس، سوى مباراة ونص، إذ انسحب فريق اتحاد بسيون من المباراة، بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم الأول بسباعية نظيفة.

وفي مباراة الجولة الثالثة ضد الاتحاد السكندري، لم يذهب الفريق إلى ملعب المباراة، وتكرر الأمر في مباراة دلفي، وتم احتساب نتيجة المباراة 2-0 لصالح بطل الدوري.

انسحاب ثاني

ومع الوصول للجولة الرابعة، أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة، برفع اسم نادي دلفي من المسابقة، ليصل عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري المصري للسيدات إلى 17 فريقا.

وكشف محمد إبراهيم رئيس جهاز الكرة النسائية في نادي دلفي، سبب الانسحاب من الدوري، وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "انسحب الفريق الأول فقط، ونكمل بفريق 2009، والجميع مستمر فيما عدا 5 لاعبات من الفريق الأول رحلوا، لأننا كنا نشارك في البطولة بـ5 لاعبات فريق أول فقط وباقي اللاعبات من فريق 2009 الذي يشارك في دوري الجمهورية".