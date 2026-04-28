حذرت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، من خطورة فتح البطيخ عند البائع، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت "عبداللاه" خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن فتح البطيخ في الشارع يعرضه للتلوث السريع، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات معوية ومشكلات صحية.

رد على شائعات الفواكه المهرمنة

تطرقت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، إلى الحديث عن الشائعات المتكررة حول البطيخ والخوخ والمانجو، مؤكدة أن أغلب ما يتم تداوله حول كونها "مهرمنة" أو عالية المبيدات يفتقر للدقة العلمية ويُعتبر شائعات موسمية.

وشددت على أهمية شراء البطيخ كاملًا دون فتحه عند البائع، ثم التعامل معه بطريقة آمنة داخل المنزل لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء.

خطوات تنظيف البطيخ قبل التقطيع

بيّنت هند عبداللاه، أن الطريقة الصحيحة تبدأ بغسل القشرة جيدًا، ثم استخدام محلول ماء مع الخل لتنظيف السطح الخارجي، مع تجفيفه جيدًا قبل عملية التقطيع لمنع انتقال أي ملوثات.

وحذرت من الإفراط في تناول الفواكه الصيفية، خاصة البطيخ والخوخ، موضحة أن الكميات الزائدة مع الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية ونزلات معوية.

واختتمت الدكتورة هند عبداللاه، بالتأكيد على أن الاعتدال في تناول الفاكهة واتباع طرق التخزين والنظافة السليمة هو الأساس للحفاظ على صحة الأسرة وتجنب أي مخاطر غذائية.

