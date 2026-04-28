عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومسؤولي هيئة النظافة والتجميل، لمناقشة آليات رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، ودراسة القدرات التشغيلية على أرض الواقع، مع العمل على حسن استغلال الإمكانات المتاحة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل حي والكثافة السكانية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "المحافظ" خلال الاجتماع أن ملف النظافة يمثل أولوية قصوى في العمل التنفيذي، مشيرًا إلى ما رصده خلال جولاته الميدانية من تحسن نسبي في بعض المناطق، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية ورفع كفاءة الأداء بشكل مستمر.

توجيهات مشددة برفع كفاءة العمل الميداني وإعادة توزيع الموارد

شدد محافظ الجيزة على أهمية الارتقاء بمنظومة النظافة خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أن المرور الميداني لمتابعة حالة النظافة يجب أن يكون التزامًا يوميًا ضمن خطط عمل رؤساء الأحياء، وليس إجراءً مؤقتًا.

وكلف "المحافظ" هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بإعداد تقارير يومية تفصيلية عن سير العمل، تتضمن توزيع المعدات والعمالة والمشرفين، إلى جانب متابعة الشركات المتعاقدة، بهدف ضمان رفع كفاءة التشغيل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

إعادة توزيع المعدات وحصر الإمكانات وفق الاحتياجات الفعلية

طالب "الأنصاري" بحصر شامل للمعدات الصالحة والمعطلة، إلى جانب الأطقم البشرية المؤهلة، بما يضمن إعادة توزيع الموارد بشكل عادل وفعّال بين الأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية والكثافة السكانية، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

وكلف بسرعة تحديد ورفع أماكن المناولة الوسيطة وبؤر تجمع القمامة داخل الأحياء بشكل دوري، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع الجيزي.

حسم ملف النباشين ومنع تراكم المخلفات بالمناطق المطورة

أكد محافظ الجيزة، أنه لن يتم السماح بعودة تراكم المخلفات مرة أخرى في المناطق التي تم تطويرها، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، مشددًا على ضرورة التعامل الحاسم مع أي تقصير في هذا الملف.

وفيما يتعلق بظاهرة النباشين والفرز العشوائي، كلف المحافظ بتكثيف الحملات اليومية للتصدي لها، مع التحفظ على المعدات المستخدمة، باعتبار ذلك إجراءً رادعًا للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

تشديد على مواجهة البناء المخالف وتعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين

تطرق "المحافظ" خلال الاجتماع إلى ملف البناء المخالف، مؤكدًا ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون في تطبيق القانون.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري، على سرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة استجابة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

