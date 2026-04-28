من 13.4% لـ 6.2%.. وزير العمل يكشف أسباب تراجع البطالة خلال 12 عامًا

كتب : محمد أبو بكر

08:58 م 28/04/2026

حسن رداد وزير العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

وأشار "رداد"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن النسبة تراجعت من نحو 13.4% في عام 2013 إلى حوالي 6.2% بنهاية عام 2025.

وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا واضحًا في أوضاع سوق العمل؛ نتيجة التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وما صاحبها من توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن تحسن معدلات النمو الاقتصادي كان له دور رئيسي في دعم التشغيل، إلى جانب جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن تنظيم سوق العمل وتعزيز سياسات التشغيل ساهم أيضًا في تقليل معدلات البطالة، مؤكدًا استمرار العمل على دعم فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مجلس الوزراء عيد العمال وزارة العمل

حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
