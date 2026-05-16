خطفت الفنانة مي الغيطي، الأنظار إليها بإطلالة صيفية ظهرت من خلالها بفستان نال إعجاب متابعيها.

أحدث ظهور لـ مي الغيطي

ونشرت مي الغيطي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "وردة".

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "تحفة، ربنا يسعدك، القمر، أحلى مي، إيه الجمال ده، الحلوة".

كواليس فيلم "The Mummy"

شاركت مي الغيطي في فيلم "The Mummy" الذي عرض مؤخرا بالسينمات ودارت أحداثه في إطار من الرعب والإثارة حول اختفاء ابنة صحفي في الصحراء دون أثر، وبعد ثماني سنوات، تُصدم العائلة عندما تعود إليهم، إذ يتحول ما كان من المفترض أن يكون لقاءً سعيداً إلى كابوس مرعب.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم جاك رينور، لايا كوستا، ماي قلماوي، ناتالي جريس، تأليف لي كرونين وإيدي كيني، إخراج لي كرونين.

كما تشارك مي الغيطي بفيلم الكوميديا "Due Dating" بطولة رولان ستيرلينج، جيد أش، أليكس كروكفورد، دانيلا سكوت تأليف جيد أش، إخراج دانيال باكيت، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

منة عرفة في المالديف وإلهام شاهين في الساحل الشرير.. بالصور أين يقضي النجوم إجازاتهم؟





"من ألذ الأفلام اللي عملتها".. محمد إمام يروج ل يلم "صقر وكناريا" قبل عرضه بالسينمات



